Óscar Vidarte: "El Chavismo ha logrado fracturar a la oposición"

El internacionalista Óscar Vidarte, se pronunció luego que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, juramentó este viernes 10 de enero de forma ilegítima por un tercer mandato presidencial en su país.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el experto en política internacional señaló que, si bien el régimen chavista no se encuentra tan sólido como en años anteriores, ha sabido "fracturar a la oposición" para afianzarse en el poder.

"Ojo que (el Chavismo) no solamente ha reprimido, sino también, ha logrado fracturar a la oposición, e incluso, lo ha logrado impidiendo que algunos actores como Capriles y Leopoldo López puedan ser candidatos", dijo.

SOBRE GIRA DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Respecto a la gira realizada por el líder de oposición, Edmundo González Urrutia, para obtener respaldo de otros presidentes, Vidarte consideró que no hubo una buena panificación de dicha estrategia internacional.

"Acá hay un consenso, a pesar de las diferencias entre países como Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, de que todos dicen que las elecciones en Venezuela no han sido transparentes. Cuando uno ve la estrategia en la oposición, básicamente se centró en un grupo de países con un marco político ideológico determinado y no otro, por ejemplo, yo creo que fue un grave error comenzar la gira por Argentina, Milei debe ser en este momento quien más anticuerpos genera a nivel regional, comenzar ahí creo que no fue lo mejor", sostuvo.