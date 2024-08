Francisco Belaunde: "A Rusia e Irán no les conviene que Venezuela cambie de gobierno"

El internacionalista Francisco Belaunde, se pronunció luego que el gobierno de Rusia respaldó y defendió los polémicos resultados de los comicios electorales en Venezuela, que dieron como ganador al dictador Nicolás Maduro.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, Belaunde señaló que el gobierno de Vladimir Putín, así como Irán, no desean que haya un cambio de gobierno en Venezuela debido a que tienen "intereses personales" con el país sudamericano.

"El tema también está, hasta qué punto estos países, Rusia en particular, o Irán, no harían presión sobre el gobierno venezolano para que hagan todo lo que sea posible para que (Maduro) se quede, porque ellos también tienen sus intereses, a ellos no les conviene que Venezuela cambie de gobierno y, por lo tanto, deje de ser un aliado", dijo.

SOBRE MARCHA DE ESTE SÁBADO

Asimismo, Belaunde se refirió a la nueva marcha convocada por la lideresa de la oposición, María Corina Machado, para este sábado 3 de agosto, y no dudó en que tendrá una gran acogida: "Seguramente será masiva", sostuvo.