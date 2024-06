Exdiputado boliviano: "Intento de golpe de Estado ha sido un show del gobierno"

Amílcar Barral, exdiputado boliviano, calificó como "un show" del gobierno de Luis Arce el intento de golpe de Estado en Bolivia liderado por el general Juan José Zúñiga este último miércoles 26 de junio.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, indicó que llama la atención que un alto mando militar se haya prestado para un presunto "autogolpe" teniendo en cuenta que este delito es penado hasta con 30 años de prisión.

"Fue un golpe militar y llama la atención que un general haya podido caer en esta ridiculez, nadie ha creído esto, todo son memes, la gente de Bolivia no cree en este intento de golpe de Estado, la imagen del país está cada vez más en el suelo", afirmó.

INTERESES DE PODER

"Yo no me creo la pelea entre Evo y Arce porque aquí hay un interés de poder, el gobierno socialismo quiere totalitarismo y no habiendo oposición cualquiera de los dos podría ser electo", dijo.