Richard Arce: "El Congreso quiere cobrar cuentas contra la JNJ por la suspensión de Patricia Benavides"

El excongresista Richard Arce señaló que la solicitud de convocar a un pleno extraordinario para el debate y votación de la moción que propone la remoción inmediata de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sería una venganza del Congreso por la suspensión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

"Evidentemente, refleja la desesperación frente a las evidencias que se han mostrado sobre el grado de corrupción que habría en el Congreso de esta relación controvertida entre congresistas que traficaban votos con Patricia Benavides", expresó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

CASO VLADIMIR CERRÓN

Sobre el prófugo Vladimir Cerrón, quien no esta como no habido tras ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka, Arce señaló que al Gobierno y al Congreso no le convendría la captura del líder de Perú Libre y que es muy probable que tenga un "manto de protección".