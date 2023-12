García Belaúnde sobre comentarios sexistas de Juan Carlos Lizarzaburo: "Debe ser sancionado por Ética"

El partido Fuerza Popular anunció que iniciará de manera inmediata un proceso disciplinaria contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu debido a su comentario machista dirigido a su colega Patricia Juárez.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que los comentarios de Lizarzaburo reflejan los pocos valores e inmadurez por parte del legislador los cuales deben ser sancionados por la Comisión de Ética del Congreso.

"Sin duda es el reflejo de inmadurez , de pocos valores, el reflejo de poco respeto a sus colegas las disculpas no son la solución, debe ser sancionado por la Comisión de Ética de alguna manera, se merece una sanción, es una inconducta", manifestó.

CASO MARITA BARRETO

Sobre la reincorporación de la fiscal Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público el pasado lunes, García Belaúnde señaló tener una "buena opinión" de Barreto.

"Creo en Marita Barreto, tengo una buena opinión de ella, ahora entiendo porque a un año de que han presentado la denuncia contra 'Los Niños' no ha avanzado, no me cabe duda que se canjeaban votos", afirmó.