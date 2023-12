César Campos: Es muy difícil que un adelanto de elecciones sin reformas supere la crisis

El analista político, César Campos, se pronunció a un año del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien un día como hoy pero del 2022, intentó quebrar el orden constitucional anunciando el cierre del Congreso.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el analista político indicó que un adelanto de elecciones en aquel entonces no hubiera solucionado la crisis política que atraviesa el país, debido a que no se han dado reformas para garantizar la idoneidad de las nuevas autoridades.

"Si ahora mismo, justamente, pensando en el 2026, no se ha transformado toda esa base que atomiza la representación política, y todavía se mantiene el voto preferencial, no se aplican unas representaciones nacionales [...] mientras no se afronten esas reformas va a ser muy difícil que un adelanto de elecciones supere la situación que estamos pasando", dijo.

SOBRE PATRICIA BENAVIDES

Asimismo, Campos se refirió al caso de Patricia Benavides, quien fue suspendida por 6 meses de sus funciones como fiscal de la Nación por las acusaciones que la sindican como presunta líder de una red criminal enquistada en el Ministerio Público.

"Yo creo que lo primero que debió hacer la doctora Patricia Benavides es esclarecer su relación con un señor como Jaime Villanueva (su exasesor)", sostuvo.