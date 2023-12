Alcalde de Pataz: “Vivimos en un lugar donde la criminalidad está en su máxima expresión”

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, se pronunció sobre el atentado a la minera “Poderosa” y aseguró que su provincia se ha convertido en una zona insegura debido a la presencia de organizaciones criminales.

En diálogo con “2023 En 24 Horas”, la autoridad municipal señaló que en reiteradas oportunidades viajó a Lima para solicitar la intervención del Gobierno, pero, lamentablemente, no hicieron caso a sus peticiones.

“En muchas oportunidades he visitado Palacio junto con otros alcaldes de La Libertad y ahí siempre he dicho que Pataz está sometido al olvido y no es atendida por el Gobierno Nacional”, sostuvo Aldo Carlos Mariño.

SIN PISTAS NI HOSPITAL

Finalmente, el alcalde aseguró que, a pesar de que Pataz es la provincia que exporta más oro al mundo, sus carreteras no están asfaltadas ni tampoco cuentan con un hospital de calidad para la atención de sus vecinos.