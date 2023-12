Alex Paredes niega que el Bloque Magisterial haya coordinado para destituir a Zoraida Ávalos

El congresista del Bloque Magisterial, Alex Paredes, negó que la bancada que integra haya participado en coordinaciones para destituir a Zoraida Ávalos y la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

"La votación del Bloque Magisterial en la inhabilitación no es uniforme, entonces no se puede corroborar lo que se lee en el chat [...] nosotros tenemos una relación con los coordinadores parlamentarios", sostuvo en entrevista con 2023 en 24 Horas.

NIEGA REUNIÓN CON PATRICIA BENAVIDES

En esa línea, el legislador negó que haber sostenido alguna reunión con Patricia Benavides, pero comentó haberse acercado a la Fiscalía para gestionar un encuentro con la fiscal de la Nación tras una denuncia en su contra.

"Nunca me he reunido con la fiscal Benavides, justo yo quería reunirme para decirle, me aclaré sobre la denuncia que se estaba extendiendo y que me presenten el expediente para saber de qué me estaban acusando, si me denuncian creo que tengo derecho a defenderme y mínimo una lectura de expediente", explicó.