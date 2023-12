Jorge Montoya: "El Congreso no tiene nada que ver en el pleito interno de la Fiscalía"

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció por la crisis que se vive en el Ministro Público, que involucra a legisladores, y aclaró que el Congreso puede recibir denuncias constitucionales más no entrometerse en investigaciones penales.

"El congreso no tiene nada que ver en el pleito interno del Ministerio Público entre dos bandos, esto tiene que solucionarse aplicando las leyes vigentes y los reglamentos, el Congreso tiene que cumplir con la denuncia de la Fiscal, pero no meternos en una investigación penal", indicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

"Están poniendo en cuestión al Congreso y eso no está bien, desde el Congreso defendemos la democracia y haciendo que se cumplan las leyes y no interfiriendo en otros poderes [...] el problema está en la Fiscalía y hay otro problema entre la Fiscalía y el Ejecutivo [...] el Congreso no es un ente investigador", agregó.

CONGRESISTAS INVOLUCRADOS EN RED CRIMINAL

Finalmente, el legislador señaló que la Fiscalía es el ente que debería de investigar a los congresistas involucrados en una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público y que habría direccionado votos a cambio de favores en la fiscalía.

"Si hay algún congresista involucrado en algún delito que sea sancionado, denunciado por la Fiscalía y que se procese de acuerdo a la ley", expresó.