Jorge Del Castillo sobre enfrentamiento entre Ejecutivo y Ministerio Público: “Lo inteligente sería buscar una solución política”

El expremier Jorge del Castillo se pronunció sobre el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, quien es sindicada como líder una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, señaló que pese a las imágenes que revelan el ingresó de la fiscal Benavides junto al fiscal que reemplaza a Marita Barreto a las 3 de la mañana en el Ministerio Público antes del operativo Valkiria V que allanó la oficina de la fiscal Benavides no existe un delito.

"Que esté al interior del Ministerio Público no tiene nada de malo, yo fui primer ministro y me quede hasta la madrugada en mi despacho ¿Dónde está el delito? Si tiene responsabilidad hay que sancionarla, pero no hay que prejuzgarla, la han sentenciado antes de que ella responda", aseguró.

"CARGAMONTÓN" CONTRA FISCAL BENAVIDES

En esa línea indicó que existiría una "especie de bullying" contra la máxima autoridad del Ministerio Público por parte de un grupo de personas que la han sentenciado y juzgado sin que Benavides brinde sus descargos por el caso en el que esta involucrada, por ello planteó que lo más "inteligente sería buscar una solución política".