Jorge del Castillo a Dina Boluarte: "Agarre a su hermano y mándelo a volar"

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se pronunció luego que la Comisión de Fiscalización solicitó facultades para investigar al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, acusado de reunirse con funcionarios y hasta con un alcalde, además de su presuntas injerencias en el Gobierno de su hermana.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el expremier se dirigió a la jefa de Estado y le aconsejó "mandar a volar" a su hermano, pues explicó que el no separar a su entorno familiar del Poder solo le traerá perjuicios.

"Señora presidenta, agarre a su hermano y mándelo a volar [...] se está disparando ella sola al pie. Si algo le podemos recomendar desde la voz de la experiencia es que aparte a su familia, que no tiene nada que ver en el tema, si no puede (apartar a su familia), entonces no puede ser presidenta", dijo.

SOBRE VICENTE ROMERO

Por otra parte, del Castillo se refirió a la censura del saliente ministro del Interior, Vicente Romero e indicó que esto solo genera inestabilidad en un sector tan importante y que en poco tiempo ya ha tenido casi 20 ministros.

"No me ha gustado mucho (la censura a Vicente Romero), hemos tenido 18 ministros del Interior en tres años, este es el 19 el que va a entrar, entonces, ¿Cómo podemos pensar en una política pública, estable, si los titulares son tantos?", cuestionó.