Antonio Maldonado: "Hay un pésimo liderazgo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides"

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionó que algunos fiscales utilicen sus facultades para "venganzas personales" durante su discurso por la celebración del 23 aniversario de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, lamentó estas declaraciones de Benavides y señaló que cualquier discrepancia entre los fiscales debería ser manejado a la interna y respetando las normas de la institución.

"Hay una institución que debe comportarse como tal, respetando sus normas internas, su responsabilidad mayor recae sobre la fiscal de la Nación, no debería de confrontarse y debió manejarse a la interna, me parece que hay un pésimo liderazgo de la fiscal de la Nación, no entiende lo delicado de sus funciones", indicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.