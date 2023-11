Fernando Rospigliosi: "El ministro del Interior, Vicente Romero, es un mentiroso y farsante"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, criticó los últimos viajes al extranjero de la presidenta de la República Dina Boluarte señalando que su estadía en Europa, en los países de Alemania, Italia y Ciudad del Vaticano, "no tuvo sentido".

En esa línea, el legislador señaló que tras su último viaje a Estados Unidos de la jefa de Estado para una reunión bilateral con su homólogo Joe Biden, reunión que nunca se dio y que solo fue una "conversación", quien “pagó” las consecuencias fue la canciller Ana Cecilia Gervasi que terminó renunciando tras la ola de críticas.

"No está mal si es que el viaje no es productivo, (la presidenta Dina Boluarte) hizo un viaje a Europa para pasear, su viaje a Europa no tuvo sentido y solo fue para pasear y conocer", sostuvo en entrevista con 2023 en 24 Horas con Mávila Huertas.

"EL MINISTRO DEL INTERIOR ES UN FARSANTE"

En otro momento, Rospigliosi calificó como “farsante” al ministro del Interior, Vicente Romero, debido a los nulos resultados en la lucha contra la criminalidad desde que asumió el cargo y reveló que el proyecto de la 'Policía de orden y seguridad' presentado por el Ejecutivo para luchar contra la criminalidad "era para tener efectivos de segunda categoría para el 2025".

"Ha fracasado, no están haciendo nada y haciendo cortinas de humo. Si tuviera un mínimo de dignidad, hubiera renunciado [...] el proyecto de la policía para el orden y seguridad era para tener efectivos se segunda categoría para el 2025", dijo.