Rodríguez Mackay sobre encuentro entre Boluarte y Biden: "Aquí hubo un técnico engaño"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció luego de que no se concretó la reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo Joe Biden (Estados Unidos) y, a cambio, solo tuvieron un breve charla por los pasillos de la Casa Blanca antes de ingresar al auditorio para la Cumbre del APEP.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el excanciller calificó de "técnico engaño" la breve charla que tuvieron ambos jefes de Estado e indicó que esto perjudica la imagen del país a nivel internacional.

"Lo que ha habido aquí es un técnico engaño. Jamás la diplomacia, cuando se preparan los encuentros, es improvisada [...] mientras la canciller ha colocado en la agenda de la presidenta que iba a haber una reunión, fue desmentida porque en la Casa Blanca no estaba. Es evidente que ahí está el engaño", dijo.

RENUNCIA DE LA CANCILLER

Para el exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, la canciller Ana Cecilia Gervasi debe dar un paso al costado por este improvisado y muy breve encuentro entre ambos presidentes.

"Tenemos una canciller que no tiene peso, no tiene piso, no ha conseguido lo que hace la diplomacia [...] frente a ello, este engaño, esta mentira, lo único que puede producir es que la canciller renuncie, de lo contrario, nuestra política exterior se va a ver muy afectada", sostuvo.