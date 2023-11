Edward Málaga sobre informe final contra la JNJ: "Si se votaba ahora no se llegaba a los votos"

El congresista de la República, Edward Málaga Trillo, se pronunció luego que el Legislativo decidió postergar el debate y votación del informe final que recomienda la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el parlamentario no agrupado indicó que esta decisión de aplazar la votación del informe para el miércoles 8 de noviembre, responde a un intento de querer conseguir los votos necesarios, pues asegura que, a día de hoy, no se va a alcanzar la cuota mínima.

"Si bien algunas personas han respirado aliviadas en el sentido de que no se llegó a votar esto, a mí me preocupa el hecho de que se haya postergado, porque de todas maneras se quiere llegar a los votos, porque si se votaba ahora no se llegaba a los votos y no pasaba la remoción, es preocupante que sigan insistiendo, que sigan postergando, hasta que consigan los votos", indicó.

VOTO EN CONTRA

En ese sentido, Málaga Trillo ratificó que votará en contra del informe que recomienda la remoción de los magistrados: "A mi parecer, no hay falta grave, lo he dicho mil veces, yo no voy a votar a favor de esa remoción", sostuvo.