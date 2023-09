Adriana Tudela revela no haberse reunido con representantes del cine peruano para tratar su PL

En una reciente entrevista concedida al programa 2203 en 24 Horas, la congresista Adriana Tudela, perteneciente a la bancada de Avanza País, hizo una revelación que ha causado revuelo en el ámbito cinematográfico.

Según sus propias palabras, la legisladora no ha tenido ninguna reunión con representantes de la industria del cine peruano para discutir su proyecto de ley que pretende modificar la actual Ley de Cine.

"No (me he reunido con ningún representante de la industria cinematográfica nacional). Su posición ya es conocida y está reflejada en la ley actual. Entiendo que pueda haber resistencia porque, evidentemente, es un sector que ha recibido estos subsidios", afirmó la congresista.

¿NUEVA LEY DE CINE?

Estas declaraciones han surgido en un contexto de polémica en torno a la propuesta legislativa de Tudela, que busca reducir el presupuesto destinado a las producciones cinematográficas nacionales para incentivar la inversión extranjera en este sector.