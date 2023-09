Crisólogo Cáceres sobre corte de agua: “Los días que no vamos a tener consumo no pueden ser facturados”

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, aseguró que los días en que los ciudadanos de Lima se quedarán sin el servicio de agua potable no pueden ser facturados en el recibo mensual.

“Nosotros como consumidores tenemos que tener algunas cosas claras. Estos días que no vamos a tener consumo no pueden ser facturados. No puede venirle el recibo igual que el mes anterior”, aseguró Cáceres en diálogo con Mávila Huertas.

Explicó que, si no reducen la tarifa, el ciudadano puede presentar su reclamo a Sedapal, que tiene un plazo de 60 días para responder. Si no le resuelven el problema, el usuario presentará una reconsideración que será analizada por Sunass.

PLAN DE CONTINGENCIA

Respecto al corte del servicio de agua potable, Crisólogo Cáceres enfatizó que Sedapal debe presentar en el más breve plazo su plan de contingencia para mitigar el impacto de la falta de suministro por cuatro días a partir del 6 de agosto.