Alcalde de Pachacámac: "Expuse al premier Otárola los casos de criminalidad en mi distrito y los minimizó"

El alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera, instó al Gobierno central declarar en estado de emergencia a los 43 distritos de Lima Metropolitana, entre ellos su distrito, que en lo que va del año ya van 26 víctimas mortales de la delincuencia.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el burgomaestre señaló que el "país entero" está viviendo un "terrorismo urbano" y pidió al Ejecutivo declarar en emergencia a la Policía Nacional e invertir en logística de unidades de inteligencia.

"Vivimos un terrorismo urbano [...] Propongo que se declare en emergencia la Policía Nacional en cuanto a logística e invertir en unidades de inteligencia", explicó.

OTÁROLA NORMALIZÓ INSEGURIDAD

En otro momento, la autoridad reveló que tras sostener una reunión con el premier Alberto Otárola normalizó la inseguridad ciudadana que se vive en Lima, alegando que él también es amenazado por el narcotráfico.

"Converse con el premier y me dejo un sin sabor, le expuse los casos de criminalidad y me minimizó, me dijo eso es normal, yo también soy amenazado con el narcotráfico", narró.