Rubén Vargas: "Los Gobiernos recurren al estado de emergencia porque no saben cómo enfrentar el problema"

El exministro del Interior, Rubén Vargas, señaló que la declaratoria de estado de emergencia declarado por el Gobierno en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y diversas zonas de la provincia de Sullana en Piura, por el alto índice de criminalidad, es una media al que se recurre cuando no saben como enfrentar el problema.

En esa línea, Vargas argumento que la lucha contra la inseguridad ciudadana en los distritos de la capital no se soluciona con la presencia de las Fuerzas Armadas y "tanquetas", ya que se debería de trabajar en medidas preventivas en coordinación entre las municipalidades y la Policía Nacional.

"Los Gobiernos recurren a esta medida porque no saben como solucionar el problema, esta medida se aplicó en otros gobiernos y las organizaciones siguieron creciendo hacia otras zonas [...] no se puede enfrentar al crimen organizado con tanquetas se tiene que enfrentar con inteligencia humana, electrónica y con recursos", explicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

"PLAN HUEVEARTE"

Finalmente, el exministro criticó el trabajo del premier Alberto Otárola quien anunció el "Plan Boluarte" como una medida para la lucha contra la criminalidad pero que hasta la fecha no hay mayores detalles.

"No hay que ir por el lado fácil, ya que son medidas antes tomadas y no han tenido efecto, lo que se esta viviendo desde el Gobierno es un desorden ¿Qué es el plan Boluarte? No hay. Dijeron que iban a someter a un proceso de reforma a la policía y al Ministerio del Interior pero no hay nada. El premier Otárola esta aplicando un plan 'huevearte'", afirmó.