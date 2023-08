Jorge Del Castillo sobre la ARCC: “El único cambio que veo es que Bermejo se está tirando la plata”

El expremier Jorge del Castillo calificó de "huachafería" el denominado 'plan Boluarte', medida anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para luchar contra la criminalidad en el país.

Para del Castillo fue un error de Alberto Otárola haber colocado el nombre de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a una “medida” que no se sabe si funcionara o no porque el gobierno ha demostrado no tener una visión política.

"Yo creo que hay mucha imprecisión en la política del gobierno, en una wachafería el plan 'Boluarte', el premier se adelantó a poner un nombre ¿Qué pasa si no funciona? ¿La presidenta tiene que renunciar?", cuestionó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

En otro momento, el expremier criticó el trabajo que viene realizando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ante la llegada del Fenómeno del Niño Global debido a que los últimas semanas la institución ha estado envuelta en escándalos de corrupción que involucran al congresista Guillermo Bermejo.

"El único cambio que he visto es que Guillermo Bermejo se esta tirando la plata, sino se busca profesionales adecuados eso no avanza, ahora solo se buscan amigos los del partido camaradas", dijo