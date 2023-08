Alejandro Muñante sobre 'plan Boluarte': "Son buenas intenciones que no obedecen a un plan concreto"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, calificó de "buenas intenciones" el denominado "plan Boluarte" anunciando por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tras su presentación en el Congreso de la República para sustentar el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad.

"Estamos viendo buenas intenciones que no obedecen a un plan concreto. No tengo mayores objeciones a la medidas que están presentando, pero es necesario es tener una hoja de ruta. Lo que hubo en plan Bukele es una decisión política y un plan, y aquí no se sabe que es lo que van a hacer más adelante", indicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.

REUNIÓN DE CONSEJO DE ESTADO

En otro momento, el legislador solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocar de urgencia a una reunión del Consejo de Estado para concretar acciones a fin de luchar contra la criminalidad.

"Se podrían unir el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría, Tribunal Constitucional, la Fiscalía entre otras instituciones para poder por ejemplo armar plan marco lucha contra la extorsión, una retroalimentación", explicó.