Carlos Anderson: Los "mochasueldos" deben estar en estos momentos con las barbas en remojo

El congresista de la República, Carlos Anderson Ramírez, se pronunció sobre la sentencia de 22 años de cárcel contra el exlegislador Michael Urtecho, acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores durante su paso por el Congreso.

En entrevista para 2023 en 24 Horas, el parlamentario no agrupado señaló que esta sentencia mantiene en una situación de expectativa a todos los actuales legisladores que han sido acusados por los mismos delitos.

"Yo me imagino que, en estos momentos, los colegas congresistas mochasueldos deben estar con las barbas en remojo, pensando "oh oh, en qué me metí", ellos están protegidos por ahora", indicó en diálogo con Mávila Huertas.

"COGOBIERNO"

Asimismo, Anderson Ramírez aseguró que existe un "cogobierno" entre las bancadas de derecha que conforman el denominado Bloque Democrático, Perú Libre y la gestión de Dina Boluarte: "Le dan soporte a un Ejecutivo que de otra forma no existiría", sostuvo.