Kira Alcarraz: de mototaxista a presidenta de la Comisión de Inclusión Social

Con 10 votos a favor, la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz Agüero, fue elegida como la nueva presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024 en el Parlamento.

Pero detrás de la legisladora se encuentra una “mujer de carne y hueso” como ella misma lo dice. Kira Alcarraz antes de llegar al parlamento tuvo diferentes trabajos para subsistir como ambulante, grifera, recicladora, vendedora de productos por catálogo y sobre todo fue una de las primeras mototaxistas mujeres en la zona de Ticlio Chico.

Alcarraz, madre soltera de dos jóvenes, durante la pandemia decidió apoyar a quienes tenían menos recursos que ellas y fundó una olla común. Ella confiesa que ingresó a política tras la visita del entonces presidente Martín Vizcarra a su iniciativa popular.

"EN MI ZONA NO ME DICEN CONGRESISTA, ME DICEN VECINA"

Meses después Vizcarra le invitaría a formar parte de la plancha de Somos Perú, que según confiesa se negó en un primer momento. Finalmente, postuló al Congreso y ahora desde su curul está decida a mantener su esencia y no dejar que la política la cambie. “En mi zona no me dicen congresista, me dicen vecina”.