Kira Alcarraz sobre Alejandro Soto: "Le aconsejaría que de un paso al costado"

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, se pronunció sobre la conferencia de prensa del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien descartó renunciar a su cargo pese a la moción de censura que vienen impulsado en su contra debido a sus diversas denuncias.

En entrevista para 2023 en 24 horas, la nueva presidenta de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social aconsejó al titular de la Mesa Directiva "dar un paso al costado", si no está en capacidad de aclarar las acusaciones en su contra.

"Me parece bien que lo haya hecho (la conferencia) antes del 28, porque el 28 era demasiado tiempo, pero creo que debió salir a hablar en el momento que fue acusado, yo siempre he dicho que cuando tú esperas dos o 3 días dilatas mucho. Por salud mental, le aconsejaría que de un paso al costado", indicó.

SOBRE REELECCIÓN DE CONGRESISTAS

Asimismo, Alcarraz Agüero se refirió a la posibilidad de implementar la reelección de congresistas y precisó que no es el momento para pensar en dicha medida.

"Se deben preocupar los que no han trabajado durante todo este tiempo, el que ha trabajado bien no solamente puede ser reelegido, puede postular a otros cargos, pero yo creo que no es el momento", sostuvo.