Daniel Abugattás: "Dina Boluarte debe darse cuenta de que sus actos generan zozobra a nivel nacional"

Daniel Abugattás, expresidente del Congreso, criticó el trabajo del Poder Ejecutivo y Legislativo que en las últimas semanas, de acuerdo a encuestas, tienen un alto rechazo por parte de la ciudadanía por los diversos casos de corrupción en los que se han visto involucrados altos funcionarios.

En esa línea, Abugattás señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no está capacitada para el cargo y aseguró que cada decisión que se toma desde el Ejecutivo viene generando zozobra a nivel nacional.

"No entiendo, si las encuestas arrojan que no son capaces de generar confianza, porque se aferran al cargo, si pone como primer ministro al presidente de Industrias el Perú cambiaría en una semana. Los actos de la presidenta Dina Boluarte genera zozobra, no tiene capacidad", señaló en entrevista con 2023 en 24 Horas.

REPARTIJA EN EL CONGRESO

En otro momento, el excongresista aseguró que los nuevos presidentes de las comisiones ordinarias del Parlamento evidencian una repartija donde se colocaron funcionarios que no cumplen con el perfil para dicho grupo de trabajo a fin de desestabilizar la labor legislativa de fiscalizar.

"Claramente hay una repartija, por otro lado se ve la alianza entre el Ejecutivo y Legislativo colocando personas incapaces para desestabilizar la fiscalización, es lamentable que el Congreso haya llegado a este punto", sostuvo.