Diego Bazán: "Cerrón es consciente que no tiene los votos para una Asamblea Constituyente"

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, se pronunció por las recientes declaraciones del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien anunció que la bancada del lápiz seguirá insistiendo en una Asamblea Constituyente.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el parlamentario de la bancada del tren señaló que Cerrón Rojas está "desesperado" por recuperar el capital político que perdió por aliarse con el fujimorismo, asimismo, indicó que el líder de Perú Libre no cuenta con el respaldo para sacar adelante un cambio de Constitución.

"Indiscutiblemente la opinión del señor Cerrón es una medida desesperada, está desesperado por recuperar esos votantes que confiaron en su propuesta inicial, que hoy se ven decepcionados ante la posición que ha tenido [...] la realidad es que no existen los votos, (la Asamblea Constituyente) no debería estar en agenda, no es un tema prioritario [...] ya se perdió el tema en dos debates de la Comisión de Constitución [...] él (Cerrón) es consiente que no tiene los votos ni el apoyo", señaló.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Por otra parte, Bazán Calderón precisó que su bancada aún no tiene una posición definida sobre el proyecto de ley para darle facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, no obstante, confesó que, a título personal, sí estaría a favor de aprobar esta medida.

"No podemos tomar una decisión porque todavía no tenemos el proyecto en las manos, no podemos revisar y ser apresurados en ese sentido, sin embargo y particularmente, yo apoyaría que se den las facultades", sostuvo.