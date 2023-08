Christian Salas: "En el caso de Sada Goray hay vinculación de hechos y no hay arraigo domiciliario"

El juez Raúl Justiniano decidió postergar hasta este jueves 03 de agosto su decisión frente al pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por el caso Marka Group.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el exprocurador Christian Salas señaló que durante la lectura inicial de la resolución del caso de Sada Goray hay vinculación con los hechos, hay pena grave y no hay arraigo domiciliario en el país.

LECTURA DE PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA

En esa línea, Salas criticó la duración de la audiencia, la cual tomó cerca de cinco horas e hizo hincapié en que este proceso no es una sentencia y sugiere que está afectando de manera negativa a los implicados, Goray y Fernandini.

"En el primer caso de Sada Goray hay pena grave y no hay arraigo, este proceso de lectura no debería de tomar horas, porque esto no es sentencia. Esta situación se da porque la ley lo permite y esto afecta a los involucrados. Si se va a dictar sentencia o no, debería de comunicarse de manera más rápida y eficiente", sostuvo.