Augusto Álvarez Rodrich: “Lo más importante del mensaje es que Dina Boluarte dijo yo me quedo”

El periodista Augusto Álvarez Rodrich aseguró que lo más importante del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias es que dejó en claro que su intención es quedarse en el poder hasta el 2026.

“Lo más relevante del mensaje es que dijo yo me quedo, no hay adelanto electoral. Lo que ha quedado implícito es que acá hay un montón de medidas para tres años, no nos vamos, nos vamos a quedar”, dijo en diálogo con Mávila Huertas.

Asimismo, señaló que la jefa de Estado intentó imponer un tono conciliador en su discurso, que empezó con el pedido de perdón a las familias de los fallecidos durante las protestas contra su gobierno de diciembre y enero último.

“ES EL MENSAJE DE OTÁROLA”

“Es el mensaje que Otárola ha preparado, que acá hay alguien que maneja las cosas con estrategia, hay un premier que está manejando todo y que está pensando cómo combino con el Congreso”, enfatizó en entrevista con 2023 En 24 Horas.