Iván Meini sobre prisión preventiva contra Fernandini: "Fiscalía tendría que probar que podría fugar del país”

El exprocurador anticorrupción, Iván Meini, señaló que la Fiscalía de la Nación tendrá que probar que existe un intento de fuga por parte del periodista Mauricio Fernandini contra quien solicitan 36 meses de prisión preventiva.

En esa línea, Meini explicó que los argumentos utilizados por el periodista durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva tendrán que ser evaluadas, ya que sería una estrategia para sugerir que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento en la actividad probatoria.

“(Este hecho es aislado, no soy un criminal, he cometido un error) estos argumentos estarían encaminados a proponer que no hay un peligro de fuga ni entorpecimiento de fuga, pero el Ministerio Público ha dado argumentos que si hay peligro de fuga”, explicó en entrevista con 2023 en 24 Horas.