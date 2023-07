Patricia Juárez a Waldemar Cerrón: "La Asamblea Constituyente no se va a llevar a cabo"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre la elección de Alejandro Soto como nuevo presidente del Congreso de la República, tras integrar la lista conformada por la bancada fujimorista, Perú Libre, APP y Avanza País.

En entrevista con 2023 en 24 Horas con Mávila Huertas señaló que la alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre fue un tema de votos que les garantizaba integrar la Mesa Directiva, ya que la bancada del lápiz les aseguraba 12 votos.

"No garantizaba votos, es un tema pragmático, en realidad nosotros hemos tratado por medios que sea todo el bloque, pero no se daban los números y se dio que Perú Libre nos aseguraba por lo menos 12 votos", dijo.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO VA

En otro momento, la parlamentaria señaló que la Asamblea Constituyente, tema con el que juramentó Waldemar Cerrón (Perú Libre) a la Segunda Vicepresidencia del Parlamento, no se llevará a cabo.

"El puede juramentar por lo que piense, pero eso no significa que se vaya a realizar [...] estar en la Mesa Directiva no le da prioridad sobre sus proyectos [...] los peruanos pueden estar tranquilos por que la Mesa no va a estar integrada por el grupo 'Los Niños' y los caviares", sostuvo.