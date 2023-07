Rosa Gutiérrez: Contraloría corroboró pésima gestión de exministra en el manejo del dengue

La Contraloría General de la República evidenció la pésima gestión de la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en el manejo del dengue en el país. Gutiérrez enfrenta un nuevo cuestionamiento tras ser designada como presidenta ejecutiva de EsSalud.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO?

Según el documento del 27 de junio del 2023, en el periodo de evaluación que corresponde del 7 al 16 de junio del presente año, se evidenció que hubo deficiencias en la prestación de los servicios de salud durante la emergencia por el brote del dengue.

“Las labores de monitoreo, supervisión y asistencia técnica de las actividades realizadas por las Diresas, Geresas y Diris, en el marco de los planes de acción referidos a la emergencia sanitaria por brote de dengue, fueron efectuadas por los órganos técnicos del Ministerio de Salud, evidenciando deficiencias en la prestación de servicios de salud”, dice el informe.

“Sin embargo, estas no fueron suficientes toda vez que no se adoptaron acciones correctivas para subsanar esta situación. Lo cual pone en riesgo la salud de la población, al no obtener atención oportuna y apropiada en los establecimientos de salud”, agrega.