Ciro Castillo afirma que audios en su contra fueron manipulados con inteligencia artificial

Luego de que se presentará una serie de audios donde se escucha al gobernador del Callao, Ciro Castillo ordenando matar a su exasistente tras apropiarse de una presunta coima.

Tras esas revelaciones, la autoridad chalaca no tuvo mejor manera de buscar defenderse y sostuvo que las palabras habrían sido manipuladas por una inteligencia artificial.

“Es un audio acomodado no sé si ha sido editado o con inteligencia artificial lo que sea. Primero porque no es mi estilo, no es el lenguaje que acostumbro usar”, comentó.

BUSCAN VACAR AL GOBERNADOR DEL CALLAO

De igual manera, Ciro Castillo mencionó que existe un plan para sacarlo del gobierno del Callao porque desean continuar con los actos de corrupción en el primer puerto.

“Estoy en una gestión que quiere hacer el cambio y quiere hacer que se remonte tranquilamente toda esa serie de corrupción. La forma que quieren hacer es defenestrándome atacando las bases de mi gobierno, queriendo vacarme”, indicó.