Romy Chang: “La pena de muerte no va a cambiar los niveles de violación”

La abogada penalista Romy Chang se mostró en contra de la iniciativa legislativa del congresista Wilson Soto, quien plantea aplicar la pena de muerte en caso de violación sexual a niñas menores de 10 años, al señalar que esta medida no solucionará el problema de fondo.

“Siempre se habla de pena de muerte y castración química, pero eso no va a solucionar el problema. La pena de muerte no va a cambiar los niveles de violación. Esto tiene otro contenido de fondo y no va a ser disuasiva como no lo es la cadena perpetua”, sostuvo Chang.

En otro momento, la abogada explicó que para aplicar la pena de muerte en el Perú tenemos que dejar de pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según dijo, es posible, pero antes debemos evaluar las ventajas y desventajas de esta decisión.

CONSECUENCIAS DE SALIR DE LA CIDH

“Salir de la CIDH implicaría dejar desamparados todos los casos de derechos humanos en los que el Estado pueda incurrir, como el caso Tarata, Barrios Altos y Esterilizaciones Forzadas, casos que, lamentablemente, ya no tendrían mayor protección”, enfatizó Chang.