Abogado Guillermo Olivera: "Aníbal Torres traicionó a Pedro Castillo"

El abogado Guillermo Olivera, exdefensa legal de Pedro Castillo, se pronunció luego que presentara su renuncia tras acusar al exministro Iber Maraví de “injerencia” en el marco de procesos que se siguen contra el exjefe de Estado.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, Olivera reveló que tras brindar declaraciones a un medio local sobre la conducta procesal del expremier Aníbal Torres recibió una llamada de Maraví quien con un tono “airado” le prohibió hablar sobre Torres Vásquez.

“En las declaraciones yo cuestiono la conducta procesal de Torres, luego Iver Maravi me llama para cuestionarme con un tono airado y me prohíbe hablar de Torres […] Maraví es un tercero en la relación entre Pedro Castillo y no tiene autoridad de prohibirme mi libertad de expresión”, dijo.

ANÍBAL TORRES TRAICIONÓ A PEDRO CASTILLO

En otro momento, el letrado afirmó que Aníbal Torres traicionó a Pedro Castillo y que este hecho vendría desde el pasado 14 de junio del 2022, fecha en que, según Olivera, pidió información al expremier para seguir el caso de fraude electoral presentado por Keiko Fujimori, pero este se habría negado a entregar.

“Aníbal Torres traicionó a Pedro Castillo, cuando pedí que me entregue información sobre el caso me negó, me dijo búscalo en internet, en internet no se encuentra las causas de nulidad en los procesos electorales”, sostuvo.