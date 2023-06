Flavio Cruz sobre renuncia de Silvana Robles: "Ya no sentíamos su presencia"

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció sobre la renuncia a la bancada de la parlamentaria Silvana Robles, quien explicó que su salida se debe a que no podía aceptar "una unión contra natura con el fujimorismo".

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 Horas, el legislador de izquierda indicó que se respeta la decisión de Robles de dar un paso al costado, no obstando, indicó que en la últimas semanas su ahora excolega de bancada estuvo distanciada de la agrupación del lápiz.

"Hace ya un buen tiempo, por el tema de su maternidad, ella (Silvana Robles) no ha estado cerca con nosotros, prácticamente desde el año pasado. No hemos tenido mucho contacto, mucho trato [...] de las últimas semanas asistió a una reunión de la bancada, ya no sentíamos su presencia, parece que tenía decidido (renunciar)", dijo.

Niega alianza con Fuerza Popular

Asimismo, Cruz Mamani rechazó que exista una alianza entre Perú Libre y la bancada de Fuerza Popular, en el marco de las elecciones para la Mesa Directiva, previstas a realizarse el próximo 26 de julio, tal como dejó entrever Robles.

"Es absolutamente falso. Cualquier tratamiento, cualquier vinculación que se hace aquí en el Parlamento con las diferentes bancadas es con mi persona", sostuvo.