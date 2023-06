Alejandro Muñante sobre Vizcarra: “Lo que cometió al cerrar el Congreso es una infracción a la Constitución”

El congresista Alejandro Muñante anunció que presentará una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra al considerar que el cierre del Congreso del 2019 fue inconstitucional, de acuerdo al reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre la negación de la cuestión de confianza.

“Con esta resolución del Tribunal Constitucional podemos concluir, a nivel jurídico, que lo que cometió el señor Martín Vizcarra fue una infracción a la Constitución. Lo que va a propiciar la denuncia constitucional es abrir el debate sobre este tema”, dijo el parlamentario de Renovación Popular.

Por otro lado, Muñante deslizó la posibilidad de que la Mesa Directiva del Congreso programe un pleno adicional el viernes 23 de junio, día que cierra la presente legislatura, debido a que existen varios proyectos que se encuentran en agenda como, por ejemplo, la bicameralidad.

¿SE VERÁ EL TEMA DE LA BICAMERALIDAD?

“Yo apoyo la bicameralidad, pero no sé si exista el ánimo de poder incluirlo en esta legislatura. Personalmente no he visto el pedido para poder tocar el tema, incluso, es muy probable que no se vea y lo estemos tocando recién en la próxima legislatura”, sostuvo Alejandro Muñante.