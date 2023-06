Sada Goray no acudirá a citación de la Comisión de Fiscalización

La empresaria investigada Sada Goray confirmó que no acudirá el miércoles 14 de junio a la Comisión de Fiscalización para responder por los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda para favorecer a la empresa Marka Group durante la gestión del exministro de dicha cartera, Geiner Alvarado.

Mediante un comunicado oficial, la empresaria señaló que tras tomar conocimiento del oficio que solicita sus descargos de manera presencial no podrá acudir al Parlamento y por ello solicitó una nueva fecha para dicha convocatoria.

“Tomando conocimiento mediante un Oficio de fecha 13 de junio de 2023 que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso me convoca presencialmente para participar en la sesión para el día 14 de junio de 2023, y tomando en consideración que entre la fecha de la comunicación y dicha convocatoria y la Sesión de Comisión a la que se me convoca no existe un tiempo adecuado para organizar mi participación”, indicó.

SALATIEL MARRUFO Y MAURICIO FERNANDINI SON CITADOS A COMISIÓN

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Héctor Ventura, también citó a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda; y al periodista Mauricio Fernandini, quien se acogió a la confesión sincera.