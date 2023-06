Congresista Wilson Quispe llama "genocida" a premier Alberto Otárola

El congresista de Perú Libre, Wilson Quispe, protagonizó un incidente con el premier Alberto Otárola cuando intervenía en una sesión de la Comisión de Descentralización, donde Otárola sustentó el proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Durante su intervención, el legislador en reiteradas ocasiones llamó genocida al jefe del Gabinete y pese a la insistencia de su colega Diana Gonzáles, quien preside el grupo parlamentario, se negó a retirar la palabra.

“Mejor voy a limitarme de seguir participando. Mantengo lo dicho porque ese señor no merece el mínimo respeto, no voy a retirar la palabra. [...] No me van a ordenar a ponerme de rodillas ante una persona que ha ordenado matar pueblos”, acusó Quispe.

PREMIER NO RESPONDIÓ