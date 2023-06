Ernesto Blume sobre instalación de la Comisión Consultiva: “La idea es prestar apoyo al Estado peruano”

Ernesto Blume uno de los integrantes de la reciente instalada Comisión Consultiva que será la encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional al Poder Ejecutivo, habló sobre el trabajo que realizará el equipo de constitucionalistas, que tiene como finalidad defender la democracia e institucionalidad del país.

“Fiablemente se instaló y ha tenido su primera sesión y se ha formado un presidente y un coordinador. También se ha establecido donde nos vamos a reunir y se ha nombrado una comisión para que se elabore un reglamento. La idea es prestar apoyo al Estado peruano”, señaló el exmagistrado del TC.

Asimismo, señaló que la finalidad de la comisión es “afianzar el Estado constitucional, la institucionalidad, la democracia, la libertad y los derechos fundamentales”. Además, fortalecer la línea de defensa del Estado peruano frente a los ataques internacionales por parte de algunos funcionarios públicos.

“Se han dedicado ha iniciar una campaña mintiéndole a la comunidad internacional que aquí en el Perú no estamos en una democracia sino en una dictadura del Congreso y que tenemos no una presidenta si no una usurpadora y genocida”, agregó Blume.

Cabe precisar que esta Comisión fue creada por el Poder Ejecutivo, a través de la Resolución Suprema 079-2023-PCM, con fecha del 26 de mayo de 2023. Los especialistas quienes conforman esta comisión son: Ernesto Blume, Jorge Cáceres, Víctor García Toma, Carlos Hakansson, Aníbal Quiroga, Óscar Urviola y Elizabeth Zea.

Finalmente, sobre este tema señalo que “el hecho que nosotros integremos esta comisión de constitucionalistas no significa que estamos avalando y apoyando al gobierno. Estamos pensando en el Estado peruano, en el sistema democrático y defensa del Estado peruano”.

SOBRE TRABAJO REMOTO PRESIDENCIAL

Blume también habló acerca de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para autorizar al presidente de la República a despachar de forma remota desde el exterior cuando no cuente con vicepresidentes. Es ese sentido señalo que “no está prevista en la Constitución”.

“Lo que pienso es que esta posibilidad no esta prevista en la Constitución, estamos frente a una situación fáctica (…). Creo que esta ley es una salida especial de carácter extraordinario. Creo que a futuro se debe hacer una reforma en la constitución y se debe proveer esta situación” expresó.