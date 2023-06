José Domingo Pérez: aciertos y desaciertos del fiscal que no aprobó examen para ser juez

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, no aprobó el examen de conocimientos para ocupar la plaza de juez superior, según los resultados publicados por la Junta Nacional de Justicia. Se requería una nota de 66.6 sobre 100, algo que Pérez Gómez no alcanzó.

Para el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, el hecho de que José Domingo Pérez haya desaprobado el examen para ocupar el cargo de magistrado no descalifica su trabajo como fiscal, donde logró investigar y acusar de corrupción a importantes personajes de la política nacional.

“Esto pasa en cualquier examen, le pasa a cualquier persona. Un examen de elección de jueces es un proceso complejo, no es sencillo, pero no aprobar un examen de esta naturaleza no convierte al postulante en un incapaz o en un ignorante”, sostuvo en entrevista con 2023 En 24 Horas.

CONVOCAN A PROCESO DE RATIFICACIÓN

Casi en paralelo a este proceso de selección, la Junta Nacional de Justicia convocó a un proceso de ratificación en el cargo de 81 jueces y 219 fiscales, entre ellos José Domingo Pérez, a fin de decidir si lo ratifica en el cargo o lo separa del Ministerio Público.