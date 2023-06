Edward Málaga: "Ministra Rosa Gutiérrez es un remanente del gobierno de Castillo"

El congresista Edward Málaga, mediante un oficio dirigido a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, pidió renunciar al cargo en el que fue designada cuando Dina Boluarte sumió la presidencia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Al respecto, el legislador explicó que son varios los motivos detrás de este polémico pedido, entre ellos, la deficiencia en el manejo de la epidemia de dengue por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

“Los motivos son varios, no se ha aprendido sobre la pandemia, lo que conocemos de pandemia se está repitiendo en un grado menor. Los expertos del Minsa tendrían que haber hecho una relación entre el cambio climático y la aparición de esta epidemia”, explicó.

ROSA GUTIÉRREZ NO CUENTA CON EL PERFIL

En esa línea, sostuvo que Rosa Gutiérrez no cumpliría con perfil, ya que al revisar el currículum de la titular de la cartera de Salud, esta no reflejaría una trayectoria médica e investigativa que respalde su designación en el sector.

“La pregunta es ¿La ministra está calificada o no? En su hoja de vida no refleja una trayectoria de médica y de investigación, el ministro tiene que ser un experto en epidemiología, en investigación en enfermedades. La ministra no está a la altura, es un remanente de la gestión de Castillo”, afirmó.