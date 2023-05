Víctor García Belaúnde: "Es hora de que Perú rompa relaciones con México"

El excongresista Víctor García Belaunde, se pronunció luego que el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que se iniciará una investigación en su sector tras revelarse que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, estaría promoviendo la formación de un partido político con la participación de prefectos y subprefectos.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, García Belaunde señaló que los prefectos y subprefectos ya no tienen el poder como antes de planear, dirigir, coordinar, supervisar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción.

“Ya no tienen el poder como antes, son personajes pintorescos y no tienen funciones. Esto es la viveza de aprovechar que es el hermano de la presidenta, Dina Boluarte tiene que deslindar sobre este caso”, indicó.

Para el excongresista el anunció del canciller brasileño, Mauro Vieira, ante en la Cámara de Diputados de no vender más armas a Perú no tiene sentido, ya que es público que Brasil no provee de armas al país desde hace 4 años.

PERÚ DEBE ROMPER RELACIONES CON MÉXICO

Finalmente, Víctor Andrés García Belaúnde recomendó, tras los últimos ataques del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nuestro país tiene que romper las relaciones internacionales con México.