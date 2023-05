Luna Morales sobre presunto tráfico de influencias en la MML: El alcalde no toca el tema

José Luna Morales, regidor de Lima, se pronunció sobre la denuncia contra el también regidor, Julio Gagó y la gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, Isabel Ayala, por tráfico de influencias al presuntamente haber pedido donaciones a comerciantes para pactar reuniones con el alcalde Rafael López Aliaga.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el también excongresista indicó que el burgomaestre metropolitano no muestra interés en abordar el tema, pues no responde a los llamados de los demás regidores.

"El alcalde no quiere tocar ese tema, en la sesión del Consejo del día de hoy no han tocado el tema, yo le hice mención al alcalde que ya había hecho las denuncias, porque él me increpó que hiciera mías las denuncias y que informara a la Procuraduría y también a su despacho de él, de los audios y de las fotografías [...] pero el señor no vio el tema y se retiró de la sesión", dijo.

Presunta campaña

Asimismo, Luna Morales precisó que estos donativos recibidos han sido repartidos "de forma desordenada" por excandidatos a alcaldías de diversos distritos que perdieron en las urnas y hoy son funcionarios de la MML o allegados al alcalde, en ese sentido, el regidor sospecha que esto se trataría de un presunto proselitismo pensando en una futura campaña.

"Están repartiendo de manera desordenada o de manera irregular [...] coincidentemente son candidatos que han perdido de Renovación Popular [...] es mucha coincidencia que un funcionario de la Municipalidad de Lima supuestamente tiene que repartir víveres en toda la capital, reparta justo en su distrito", sostuvo.