Abogado de Dina Boluarte: "No habrá silencio como medio de defensa" ante la Fiscalía

La presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó su presencia en el Ministerio Público este martes 6 de junio, para responder por las muertes en las protestas en el interior del país que se registraron en diciembre del 2022 y enero del 2023.

En entrevista con 2023 en 24 Horas, el abogado Joseph Campos, defensa legal de la jefe de Estado, reiteró que Boluarte no se acogerá al derecho de guardar silencio, pero que no habrá “el silencio como defensa” cuando se toque temas que no están en el marco de la investigación.

Sobre las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, señaló que pese a las conclusiones de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que hubo graves violaciones de derechos humanos, estas son consideradas como delitos por la Corte Suprema.

NIEGA RESPONSABILIDAD PENAL

En esa línea, el letrado señaló que Dina Boluarte no tendría responsabilidad sobre los operativos durante las manifestaciones en el interior del país, ya que ella nunca tuvo una formación militar. “No se le puede establecer a un civil un operativo”, sostuvo.