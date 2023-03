Abogado de Luis Cordero seÃ±ala que congresista fue a evento de PanamÃ¡ con su propio dinero

El abogado del congresista Luis Cordero, Iván Paredes, negó que su patrocinado usara dinero del Estado o de Jorge Hernández, alias 'El Español', para poder viajar a Panamá y asistir al evento sobre equipos de intercepción de comunicaciones.

"Yo he conversado con él, y me ha dicho que fue con su propio peculio (...) No hay ningún audio, por los menos de lo que ustedes han mostrado, donde el congresista Cordero haya hablado directamente con El Español o el supuesto agente encubierto respecto a un tema de dinero, no hay nada de eso", declaró a 2023 en 24 Horas.

El último domingo, Panorama reveló imágenes exclusivas donde el congresista de Fuerza Popular, Cordero Jon Tay, luce en el cuello un pase que lo acreditó como uno de los participantes del evento ISS World Latín America 2022, realizado entre el 10 y 14 de octubre del año pasado, en Panamá, actividad que reúne a los hombres de sistema de inteligencia de distintos países.

Además, se mostró un audio entre Cordero y Carlos Barba Daza, donde se entiende que quien habría financiado el viaje del parlamentario a Panamá fue Jorge Hernández. Cordero acuerda con Barba respecto al hotel, el país y la hora en la que deben coincidir para concretar la compra del equipo de espionaje.