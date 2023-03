¡No hizo nada! Senamhi advirtió en agosto de 2022 a Gobierno de Pedro Castillo sobre lluvias y huaicos

Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Parlamento, se pronunció sobre la situación de emergencia que vive el Perú por el ciclón Yaku. Y es que según informes del Senamhi, el Gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo conocía desde agosto del 2022 sobre las lluvias intensas que sucederían en la sierra y selva del país.

No obstante, pese al informe "Escenario Probabilístico de Lluvias Verano 2023" hecho por la entidad adscrita al Minam, no se puso en marcha ninguna acción que contrarreste los efectos negativos que iban a tener las lluvia en el país.

"Lamentamos mucho que haya esta información y que el Gobierno no haya tomado cartas en el asunto y no haya hecho esa prevención. Creo que esto merece la pena más grande que puede haber porque no podemos jugarnos con la vida de las personas", dijo la congresista en 2023 En 24 Horas.

En el mismo documento, la entidad recomendó evaluar los riesgos que podrían ocurrir en un escenario pronosticado. Pero, no es el único informe que omitió el Gobierno. El Cenepred realizó un documento de advertencia: “Escenarios de Riesgo por Superávit de Lluvias para enero a marzo 2023”.

INFORME DEL CENEPRED

En este último documento, el organismo identificó que 1 930 489 personas estarían en riesgo muy alto ante la ocurrencia de huaicos, deslizamientos u otros movimientos, debido a las lluvias. También detalló que habría más de 500.000 viviendas afectadas.