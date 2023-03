Silvia Monteza plantea conformar comisión para investigar presuntas irregularidades en la ARCC: "No generará gastos adicionales"

La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, presentó una moción para conformar una comisión especial que investigue presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada en el 2017 para restituir la infraestructura física dañada y destruida por el entonces Fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones.

"He propuesto crear una comisión investigadora para determinar por qué no se ha invertido en proyectos de prevención", declaró en 2023 en 24 Horas. Monteza agregó que este grupo de trabajo no generaría gastos adicionales al Estado.

Asimismo, la parlamentaria señaló que la ARCC habría contratado, desde 2021, personal por más de S/ 4 mil millones. “Han invertido mucho dinero en personal, pero no han hecho nada", afirmó.