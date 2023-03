Alberto Beingolea sobre pedido de la Fiscalía en su contra: "Me están acusando por trabajar"

El excongresista y comentarista deportivo, Alberto Beingolea, se pronunció luego que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Funcionarios del Callao, pidió este martes una pena privativa de 10 años en su contra, por el presunto delito de colusión, al hallar presuntas irregularidades en el servicio de asesoría legal que brindó a la Gerencia General Regional a inicios del 2019.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el también abogado de profesión criticó la petición de la Fiscalía y aseguró que en sus dos años trabajando como asesor en el Gobierno Regional del Callao, no hubo ninguna irregularidad en cuanto a sus servicios contratados.

"Me están acusando por trabajar [...] yo trabajé 2 años en el Gobierno Regional del Callao, me han investigado durante casi 4 años que yo he sido sometido a todo tipo de investigación [...] he demostrado mi inocencia en todos los niveles [...] lo que están sosteniendo es que yo no fui asesor, que yo no hice el trabajo, durante la investigación queda claro que yo hice el trabajo, se ha demostrado de mil maneras", dijo.

Relación con disputa mediática por derechos de transmisión

Asimismo, Beingolea dejó entrever que este pedido de prisión en su contra tendría que ver con la disputa legal en la que se encuentra en la que se encuentra el canal donde labora, GolPerú y la Federación Peruana de Fútbol, por los derechos televisivos de la Liga 1 2023.

"Que hoy día salga esta noticia yo creo que tiene que ver con lo que hoy día estoy haciendo, hoy día soy protagonista de una de las peleas mediáticas más sonadas de los últimos tiempos alrededor de los derechos de televisión (de la Liga 1), no estoy acusando, pero, lo que sí digo directamente al Ministerio Público y quisiera una explicación, es ¿Por qué dan como gran noticia hoy algo que pasó hace 4 meses?", sostuvo.