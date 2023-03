Diego Bazán: "Betssy Chávez es una traidora, traicionó a su casa que es el Congreso"

El congresista y presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, se pronunció a pocas horas de que la Comisión Permanente del Parlamento evalúe el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a la expremier Betssy Chávez, por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el también parlamentario de Avanza País aseguró que Chávez Chino miente al negar su presunta complicidad en el mensaje del golpista Pedro Castillo y la calificó de "traidora".

"Me queda claro que la señora Betssy Chávez es una traidora, no solo por traicionar los ideales de su partido, sino que fue capaz de traicionar a su casa, que es el Congreso. Ella fue elegida, juró ante dios, ante los santos evangelios, juró ante la patria, por sobre las cosas, defender la patria y la institucionalidad del Congreso, y lo primero que hizo fue conspirar con el dictador, con el golpista Castillo para traicionar y cerrar el Congreso", dijo.

Sobre Gabinete Ministerial

"He pedido restructuración del Gabinete, creo que el señor Otárola debe continuar al mando del Gabinete, pero creo que sí deberían remover algunos ministros, lo he dicho claramente, sector Interior y sector Defensa, he tenido duras críticas con ambos ministros", sostuvo.