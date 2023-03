Américo Gonza: “Dudo que Castillo haya estado involucrado” en caso de espionaje a opositores

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, aseguró que duda que el expresidente Pedro Castillo esté involucrado en el caso de espionaje luego de que se revelará que un congresista de Fuerza Popular habría viajado a Panamá para comprar equipos electrónicos para interceptar comunicaciones de opositores del entonces Gobierno de Castillo a pedido del exjefe de Estado.

“Me sorprendió las revelaciones, no sabía nada del tema, me parece que son personas que ofrecen sus servicios a los gobiernos de turno. Quiero dejar en claro que dudo que el presidente Castillo esté involucrado en este tipo de casos, porque al presidente nunca le he visto en actos de esta naturaleza”, señaló en entrevista con 2023 en 24 Horas.

BETSSY CHÁVEZ DETRÁS DE GOLPE DE ESTADO

En otro momento el parlamentario señaló que no tiene dudas de que la expremier y congresista Betssy Chávez estuvo detrás del mensaje del Golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del año pasado.

"La Constitución dice que los actos del presidente son refrendados por los ministros para proteger la inmunidad del presidente, por eso hay un juicio político al ministro y no al presidente, viendo las imágenes y después de que Betssy Chávez y el señor Aníbal Torres y por poco dicen que no lo conocen, se ve que ellos han estado detrás de este proceso, no tengo duda de Betssy Chávez si estuvo detrás", indicó.